Regional 23/06/2022 19:05 Homem é baleado no rosto durante tentativa de sequestro em Matupá Quatro homens armados em um carro tentaram colocar a vítima dentro do veículo, mas, ao perceberem que não conseguiriam, atiraram e fugiram do local. Foto: Reprodução Um homem foi baleado no rosto e socorrido em estado grave durante uma tentativa de sequestro no Centro de Matupá, a 696 km de Cuiabá, na noite dessa quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, quatro homens em um carro abordaram a vítima e tentaram coloca-la a força dentro do veículo. Após o jovem resistir, eles atiraram contra o rosto dele e fugiram. Uma testemunha que conhece a vítima disse à polícia que o colega ficou caído no chão e estava perdendo muito sangue, então ele resolveu leva-lo por conta própria até o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo para atendimento. Outras testemunhas relataram que não conhecem os suspeitos que estavam no carro. Elas afirmaram aos policiais que os homens tentaram pegar a vítima a força na frente de uma tabacaria e que, ao perceberem que não iriam conseguir, atiraram. Segundo a PM, o funcionário de um posto de combustível da região contou que um dos suspeitos estava trajando uma camiseta de cor branca e estava cuidando a vítima ao lado da conveniência que fica em anexo ao posto e que o condutor do veículo teria abastecido o carro no local momentos antes da tentativa de homicídio. O delegado Waner dos Santos Neves disse que a Polícia Civil investiga o caso e já está realizando diligências para tentar identificar os suspeitos. A vítima continua internada em tratamento.

Veja também sobre Matupá tentativa de sequestro Voltar + Regional