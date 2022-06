Regional 24/06/2022 17:49 Justiça Eleitoral transfere três seções em Nova Canaã do Norte Foto: Antonio Augusto/TSE A Justiça Eleitoral comunica a transferência provisória de três seções eleitorais, no município de Nova Canaã do Norte. Os eleitores que votavam nas seções 160, 163 e 175, localizadas na Escola Estadual Nova Canaã do Norte, passarão a votar na Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, localizada na Av. São Paulo s/n, Centro. As alterações foram feitas para acomodar melhor os eleitores, já que o local de votação instalado na Escola Estadual Nova Canaã do Norte possui um número elevado de seções eleitorais em relação à estrutura atual. Os eleitores das demais seções continuam votando no mesmo local. Todas as informações cadastrais podem ser conferidas pelos eleitores no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) e pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.

Voltar + Regional