Regional 25/06/2022 07:00 Sinop disponibiliza vacina contra a gripe para todos os públicos neste sábado Foto: Reprodução A Secretaria de Saúde de Sinop passa a disponibilizar, a partir deste sábado (25), a vacina contra Influenza (gripe) para todos os públicos com idade a partir de 6 meses. A decisão segue orientação do Ministério da Saúde, anunciada nesta sexta-feira (24), em relação à campanha nacional de imunização contra a doença. Conforme o anúncio ministerial, a campanha ocorrerá enquanto durarem os estoques da vacina Influenza. O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e, até mesmo, óbitos. Neste sábado, a vacinação será realizada das 8h às 17h, nos seguintes locais: UBS Sabrina UBS São Francisco UBS São Cristóvão UBS Nações UBS Palmeiras UBS Primaveras UBS Maria Vindilina II CIA Jacarandás CIA André Maggi Para receber a vacina, é importante apresentar documentos pessoais, cartão SUS e caderneta de vacinação. Até o momento, foram aplicadas aproximadamente 19,5 mil doses do imunizante em Sinop.

Voltar + Regional