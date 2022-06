Regional 25/06/2022 11:27 Só Notícias Motorista fica em estado grave em colisão entre carro e carreta na MT - 320 Foto: Reprodução O acidente envolvendo uma carreta boiadeira (marca e modelos não informados) e um Honda HRV, foi registrado, hoje de madrugada, na MT-320 em Colíder (156 quilômetros de Sinop). O condutor do automóvel foi encaminhado em estado grave ao hospital regional pelo Corpo de Bombeiros. O outro motorista não se feriu. O motorista da carreta informou que o condutor do HRV seguia sentido Norte, quando perdeu o controle da direção do veículo, invadiu a pista contrária e houve a colisão frontal. O carro ficou capotado na pista, enquanto o veículo de carga acabou tombando. A pista ficou interditada, com o tráfego sendo remanejado para o acostamento. A carga viva foi retirada para posterior destombamento da carreta. As causas do acidente ainda serão apuradas.

