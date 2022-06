Regional 25/06/2022 15:43 Gazeta Digital VASSOURADAS: Mulher espanca ex-marido após se negar a cuidar dos filhos dela Foto: Reprodução Uma mulher de 23 anos, que não teve seu nome divulgado, foi presa em flagrante por lesão corporal, no final da tarde de sexta-feira (24), em Diamantino (202 km de Cuiabá). A suspeita espancou o ex-marido de 33, após ele se negar a cuidar de seu filho e de um outro filho dela. De acordo com o boletim de ocorrência a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h, para atender uma denúncia de lesão corporal. Ao chegar no local, o homem relatou que foi levar fraldas e leite para o filho na casa da ex-mulher e ela pediu para que ele ficasse na casa, cuidando do filho deles e do ‘ex-enteado’ para que ela fosse fazer o cabelo de uma cliente. Ao negar dizendo que só levaria o filho dele para sua casa enquanto ela estivesse ocupada, a ex-mulher enfureceu e o agrediu com vassouradas. No momento em que ele foi tentar ir embora em sua moto, ela continuou as injustas agressões até que ele caiu com a motocicleta. Diante do ocorrido o homem acionou a PM, que prendeu a vassouradas em flagrante. Ela foi conduzida para delegacia para as devidas providências.

