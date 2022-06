Regional 25/06/2022 20:20 Olhar Direto Caminhão perde o controle e derruba poste após ser atingido por Ônix em VG; uma vítima presa às ferragens Uma pessoa ficou ferida, neste sábado (25), em acidente envolvendo um carro e um caminhão, em uma rua que dá acesso a Avenida Mário Andreazza, no bairro Jardim Esmeralda, em Cuiabá. O veículo de passeio atingiu o veículo de carga que, por sua vez, bateu em um poste, que caiu na via.



De acordo com a Guarda Municipal de Várzea Grande (GMVG), o acidente foi registrado por volta das 5h. Na ocasião, o carro, modelo Onix, de cor branca, atingiu o caminhão, que perdeu o controle e colidiu contra um poste. Com o impacto, o poste caiu e interditou a rua.

Ainda conforme a GMVG, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) esteve no local e socorreu uma vítima que ficou presa às ferragens. Não foi especificado se a vítima estava no carro ou no caminhão. A Energisa também esteve presente realizando o isolamento da energia e recolhendo o poste danificado. Não há mais informações sobre o caso até o momento. Registro feito por internauta do Olhar Direto flagrou o Onix com a parte frontal destruída.

