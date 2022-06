Nova Monte Verde segue estruturando o parque de máquinas e para isso conta com importantes parceiros. Na manhã da ultima quarta-feira (22.06), o prefeito Edemilson Marino dos Santos recebeu em Cuiabá uma Escavadeira Hidráulica nova Sany STG SY215C sobre esteira no valor de R$ 668.957,08, e um Caminhão Truck Volkswagen zero quilômetro, com capacidade de carga de 23 mil quilos, equipado com caçamba basculante, no valor de R$ 589 mil.

Os maquinários foram entregues ao prefeito pelo senador Jayme Campos juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (SEDEC-MT), e serão um importante reforço para a Prefeitura de Nova Monte Verde intensificar as ações visando atender as demandas de infraestrutura tanto na zona rural como no perímetro urbano. O valor do investimento é superior a R$ 1,2 milhão.

O prefeito ressalta que a entrega desses maquinários era um compromisso que o senador Jayme Campos assumiu em 2021 e concretizou fazendo uma parceria com o Governo de Mato Grosso, através da SEDEC-MT. Metade do valor foi destinado pelo senador e o restante pelo Governo do Estado.

"Só temos que agradecer o senador Jayme Campos mais uma vez pela parceria e pelo apoio ao município. Esses maquinários vão atender tanto as demandas dos produtores rurais como urbanas e chegam em boa hora, estávamos necessitando de um caminhão caçamba e de uma escavadeira hidráulica para darmos andamento nos trabalhos", disse Edemilson Marino ao destacar que os maquinários já estão a caminho de Nova Monte Verde.