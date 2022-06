Regional 26/06/2022 13:42 “O governo tem olhado para esta região e entendido o potencial econômico e humano”, afirma prefeito de Paranaíta Prefeitos destacam ações do Governo do Estado nas redes sociais Foto: Divulgação As obras e ações realizadas pelo Governo em Mato Grosso são destacadas pelos prefeitos nas redes sociais. Entre as ações acompanhadas pelos prefeitos estão a instalação de aduelas de concreto, convênios para asfalto nas cidades, construção de pontes e novas estradas. O prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, destacou em uma publicação a obra de asfaltamento da MT-206, entre o município e Apiacás. Com as obras para asfaltar os 124 km da rodovia, Apiacás finalmente terá um acesso por via pavimentada ao restante do Estado, mudando a história da cidade e também da região. “Temos um grande volume de recursos destinados para essa região, com trabalhos realizados em pontes, estradas e melhoramento da infraestrutura regional. O Governo tem olhado para esta região com bons olhos e entendido o potencial existente em crescimento da agricultura, pecuária e no desenvolvimento humano” afirmou o prefeito.

