Regional 27/06/2022 09:56 Gazeta Digital EM VÁRZEA GRANDE: Motociclista morre após colidir em pneu traseiro de carreta Um motociclista, que não teve seu nome divulgado, morreu após colidir com o pneu traseiro de uma carreta, na manhã desta segunda-feira (27), no km 518 da BR-070, em Várzea Grande. Segundo informações, a concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas por volta da 6h32 para atender um acidente entre um motocicleta e um veículo de carga. Ao chegar no local, foi constatado que o condutor da moto já estava em óbito. Testemunhas relataram que o caminhoneiro fechou o motociclista na rotatória e ele não consigo frear e colidiu contra o pneu da traseiro da carreta. O condutor do veículo de carga não teve nenhum ferimento e assinou o termo de recusa médica. A pista Sul está interditada e o trânsito segue lento no local.

