Regional 27/06/2022 14:03 Angela Fogaça - Nortão Online Médico de Nova Canaã que sofreu acidente em Colíder foi transferido para Cuiabá O médico Gean Lopes, 29 anos, que sofreu um acidente em Colíder na madrugada do último sábado (25), foi transferido para Cuiabá. De acordo com informações da secretaria de Saúde de Nova Canaã, município onde ele atua há quase um ano, o estado de saúde dele é considerado estável, embora delicado. O acidente ocorreu por volta das 04h00, na MT-320, no perímetro urbano de Colíder. O Honda SRV que ele conduzia, bateu de frente com uma carreta boiadeira carregada, capotando várias vezes. A carreta tombou. O médico ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Colíder, de onde foi posteriormente transferido. A pista ficou interditada por várias horas e um congestionamento considerável, principalmente de caminhões, foi formado.

