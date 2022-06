Ontem, domingo (26), por volta das 16h30, o Comando Regional VII recebeu informação do Núcleo Bombeiro Militar de Guarantã do Norte de uma ocorrência de suposto afogamento ocorrido no Rio Peixoto, município de Novo Mundo.

As informações preliminares repassadas foi que se tratava de um homem que com outras pessoas encontravam-se no Rio Peixoto em momento de lazer, quando saltou de uma árvore para dentro do rio e veio então a afogar-se.

Uma guarnição de mergulhadores bombeiro militar foi mobilizada e deslocou-se da 7ª CIBM, às 04h20 do dia 27/06/2022, para o local que fica há 76 km da Unidade de Alta Floresta. Assim que chegaram, os militares obtiveram mais informações acerca do ocorrido, fizeram o reconhecimento do local e estabeleceram a técnica e tática de busca, sendo o corpo da vítima encontrado às 08h30min do mesmo dia, por meio de busca subaquática, num local do rio com profundidade aproximada de 06 metros, e cerca de 30 metros do local onde foi informado que foi visto pela última vez.

Após a localização da vítima aguardou-se o comparecimento da polícia judiciária civil, a quem a vítima foi repassada para o prosseguimento das demais providências.

Num vídeo que foi mostrado por testemunhas que estavam juntamente com a vítima no momento do suposto afogamento, é possível ver que o mesmo estava numa árvore da margem do rio, quando saltou dentro d’água, sendo possível ver que o corpo emerge à superfície parecendo estar desacordado, instante em que termina a gravação.