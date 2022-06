Regional 28/06/2022 06:49 Festival de Pesca em Juara terá R$ 88 mil em premiações Foto: Divulgação A Prefeitura de Juara através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico se prepara para realizar o 7º Festival de Pesca de Juara. O Evento será realizado nos dias 21 de 21 de agosto no local conhecido como “Ilha Bela” próximo à Balsa às margens do Rio Arinos.

Serão R$ 88 mil reais em premiações em dinheiro. 1º lugar – R$ 30.000,00 2º lugar – R$ 20.000,00 3º lugar – R$ 10.000,00 4º lugar – R$ 7.000,00 5º lugar – R$ 6.000,00 6º lugar – R$ 5.000,00 7º lugar – R$ 4.000,00 8º lugar – R$ 3.000,00 9º lugar – R$ 2.000,00 10º lugar – R$ 1.000,00

No dia 20 - haverá o credenciamento dos barcos e um Lual com artistas locais. No dia 21 - Das 08:00 às 08:30 – Largada dos Barcos - Às 15:00h Chegada dos Barcos - Às 17:00h entrega das premiações

O valor da inscrição é de R$ 500,00 (embarcação com 3 pessoas) e os interessados poderão realiza-las no período de 20/07 até o dia 20/08.

Para informações, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no CAT (Praça dos Colonizadores) ou pelo telefone: (66) 3556-3578 ou se preferir; (66) 99991-3066 Joao Rissotti – Secretário de Desenvolvimento Econômico de Juara. O 7º Festival de Pesca conta também com o apoio das instituições parceiras: Câmara Municipal de Juara, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Veja também sobre Festival de Pesca Juara 88 mil em premiações Voltar + Regional