Regional 28/06/2022 08:31 Em MT 13 mandados : PF deflagra operação para coibir lavagem de dinheiro e comércio ilegal de ouro A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões Foto: Policia Federal A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (28) a Operação Lavagem de Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de organização com atuação na extração e comércios ilegais de ouro. A partir de representação da Polícia Federal, foram expedidos 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos. Os mandados foram cumpridos em nove estados da federação (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal, com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões. Em Mato Grosso estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão: nove em Cuiabá, dois em Pontes e Lacerda, um em Matupá e um em Terra Nova do Norte. Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços. Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais – CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.

