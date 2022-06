Regional 28/06/2022 18:00 Gazeta Digital Engavetamento entre 4 carretas deixa um ferido e interdita BR-163 Um engarrafamento envolvendo quatro carretas na altura do quilômetro 657 da BR-163, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá), deixou uma pessoa ferida e interditou a via no fim da manhã desta terça-feira (28) deixando o fluxo de veículo em pare e siga até o final desta tarde. De acordo com a Rota do Oeste, concessionária que administra a via, uma pessoa foi socorrida no local apenas com ferimentos. Não há registro de óbitos. Ainda de acordo com a concessionária, os outros três motoristas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. Os veículos envolvidos no acidente são uma Scania R-480, um Mercedes-Benz 2651, um Volvo FH 460 e um Volkswagen 23 220. Em um vídeo gravado por um motorista que estava no local, é possível ver que uma carreta tanque de nove eixos foi atingida primeiramente, dando sequência ao engavetamento. Logo em seguida aparecem os outros dois caminhões. O vídeo não mostra a outra carreta envolvida no acidente. A assessoria de imprensa da Rota do Oeste informou que o trecho permaneceu em pare e siga até às 16h41, quando foi totalmente liberado.

