Regional 28/06/2022 18:33 Folha Max MT - Mulher é presa após xingar policiais de corruptos em redes sociais Uma jovem que fez um comentário ofensivo contra profissionais da Segurança Pública em uma rede social na internet, foi identificada pela Polícia Civil, na segunda-feira (27), e responderá a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por injúria. A ofensa foi escrita em um perfil de notícias da rede social Facebook, que postou uma ação policial, realizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade e que resultou na recuperação de três veículos produtos de roubo/furto. A postagem feita pelo canal de notícias mostrava o vídeo de perseguição policial. A jovem comentou: “Tudo corruptos esses policiais e quer dá um de certo”. As equipes que trabalharam na ação se sentiram ofendidas com o comentário uma vez que, além de trazer prejuízos para a imagem pessoal dos profissionais e da sua instituição, a ação foi legítima e possibilitou a recuperação dos veículos de origem ilícita, além da prisão em flagrante de um homem responsável por transportar os automóveis do Brasil para a Bolívia. A jovem foi identificada e intimada para ser ouvida na Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, ocasião em que preferiu ficar calada, sendo lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de injúria.

