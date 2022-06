Regional 29/06/2022 09:51 ITAUBA: Autor de tentativa de homicídio em fazenda no norte de MT é preso em flagrante pela Polícia Civil O suspeito também estava com um mandado de prisão em aberto pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá O autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do último domingo, em Itaúba, no norte do estado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (27.06). Conforme explicou a delegada Jéssica Assis, a vítima, de 43 anos, foi esfaqueada enquanto dormia, pelo suspeito de 61 anos. Ambos trabalhavam em uma fazenda da região e dividiam o alojamento. O suspeito se escondeu em uma moita de capim, mas foi capturado e conduzido à delegacia logo depois que a vítima deu entrada no hospital da cidade. Em checagem nos sistemas policiais foi constatado que o suspeito do crime tinha um mandado de prisão em aberto decretado pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá pelo crime de organização criminosa, que foi cumprido. A delegada de Itaúba representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, que foi deferida pelo juízo local. Sobre a motivação do crime, o suspeito declarou aos policiais civis que no domingo, mais cedo, a vítima teria lhe dado um tapa no rosto. “Ambos estavam em uma festa, embriagados. Mas o autor esperou a vítima deitar-se no alojamento para depois atacá-la enquanto dormia”, explicou a delegada.

