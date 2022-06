Regional 29/06/2022 11:20 G1MT Trabalhador de 22 anos morre soterrado por grãos de soja em MT De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido quando Adenilson Oliveira de Souza, de 22 anos, fazia a manutenção em um dos silos da empresa. Foto: Reprodução O trabalhador Adenilson Oliveira de Souza, de 22 anos, morreu na tarde de segunda-feira (27) soterrado por grãos de soja, em uma empresa às margens da BR-163 em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O acidente teria ocorrido quando a vítima fazia a manutenção em um dos silos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado em uma altura de aproximadamente 20 metros. O tenente Gleiber Bertolazo, contou sobre a dificuldade em retirar o corpo por causa da profundidade do silo. “Tivemos muita dificuldade. O sistema não favorece porque não tem um local correto para fazer a ancoragem e conseguir tirar o corpo com facilidade, mas conseguimos encontrá-lo soterrado nos grãos, e fazer a descida dele do silo. Era uma altura de aproximadamente 20 metros”, contou. Segundo os bombeiros, ele usava todos os equipamentos de segurança e quando a equipe chegou no local Adenilson já estava sem vida. As causas do acidente serão investigadas.

Voltar + Regional