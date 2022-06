Regional 29/06/2022 16:39 r9news.com.br Sorriso: Bombeiros combate incêndio em estacionamento de supermercado Na manhã dessa quarta-feira (29/06), a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para uma ocorrência de incêndio na Rua Amazonas em Sorriso. Ao chegarem no local, sendo o estacionamento de um supermercado, o fogo já estava em grande proporção. Segundo o proprietário Luiz Alberto Berté, por pouco não pegou fogo nos caminhões que estavam próximos: “Graças a Deus uma pessoa nos avisou e o fogo já estava alto. Os caminhões estavam do fogo e aí eu entrei no caminhão e consegui tirar. Graças a Deus nada de prejuízos grandes, só o susto mesmo. Mas conseguimos tirar também as motos e todos os veículos dos funcionários. Porque bem material se recupera, mas ainda bem que não atingiu pessoas, porque tem vizinhos, tem pessoas que moram do lado.” O Sargento Teotônio do Corpo de Bombeiros que esteve a frente dessa ocorrência fala como foi o trabalho da equipe para debelar as chamas: “Ao chegarmos no local foi detectado o incêndio em paletes, bastante paletes empilhados e circundado por casas. Então a gente fez o combate priorizando as casas para não passar o fogo para as demais residências e depois pra baixar um pouco o calor com o combate direto com água e pra finalizar foi necessário uma retroescavadeira pra poder mexer com esse material e a gente fazer o rescaldo.” Ainda não se sabe como o incêndio começou. Ninguém se feriu.

