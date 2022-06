Regional 29/06/2022 17:13 Power mix DERF prende trio em flagrante por extorsão e associação criminosa em Nova Mutum A Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) prendeu em flagrante no final da tarde de terça-feira (28), três jovens acusados de extorsão e associação criminosa contra uma vítima de Nova Mutum/MT.

A vítima procurou a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) na tarde de ontem, informando que dois suspeitos foram até sua propriedade para extorqui-lo. Após a saída da dupla, a vítima foi até a unidade policial e informou a situação aos investigadores, que iniciaram as diligências e efetuaram a prisão dos suspeitos em um hotel da cidade, junto com um terceiro integrante.

Com com os suspeitos, além de uma réplica de pistola, foram apreendidos celulares e R$ 4.410,00 e objetos pessoais. Um dos suspeitos estava com um veículo de luxo modelo Jaguar FPace, de cor preta, placa de Bombinhas/ SC, avaliado em aproximadamente, R$ 410 mil.

Os suspeitos vieram do Sul do país para dar continuidade a uma série de extorsões contra a vítima, que perdeu uma alta quantia em valores feitos por meio de depósitos após ser ameaçada, implicando em exposição da imagem e ameaça de morte.

Conforme as consultas realizadas pela equipe policial, os suspeitos têm antecedentes por vários delitos, entre eles extorsão.

