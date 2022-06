Regional 30/06/2022 16:42 Registro de armas na Polícia Federal cresce 162,2% em MT Em 2017, eram 19.978 registros entre os cidadãos mato-grossenses e, no ano passado, esse número subiu para 52.380 Foto: Reprodução O número de armas de fogo registradas no sistema da Polícia Federal em Mato Grosso cresceu 162,2%, entre os anos de 2017 em 2021, conforme dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, divulgados na terça-feira (28). Em 2017, eram 19.978 registros entre os cidadãos mato-grossenses e, no ano passado, esse número subiu para 52.380. De acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Mato Grosso é o oitavo estado com o maior percentual de crescimento do número de armas registradas no mesmo período. À frente estão o Distrito Federal (583,1%), Espírito Santo (192,7%), Minas Gerais (193,3%), Paraíba (183,9%), Rondônia (191,0%), Sergipe (173,9%) e Tocantins (171,2%). Quanto a espécie de armas registradas ano passado no Estado, os tipos mais comuns foram pistolas (18.536), seguidas de rifle, fuzil e carabina (12.581), revólver (12.092), espingarda (8.943) e metralhadoras ou submetrabalhadoras (123). No país, o crescimento foi de 133,6%, saltado de 637.972 registros, em 2017, para 1.490.323, no ano passado. Um dos maiores aumentos diz respeito aos registros por cidadãos comuns. Entre 2020 e 2021, houve um incremento de 14.363 cidadãos comuns que procuraram a Polícia Federal para adquirir o registro de arma de fogo. Os números saltaram de 24.626 para 38.988 de um ano para o outro. O número de registros entre servidores públicos também cresceu. O quantitativo de porte de arma por prerrogativa de função saiu de 2.474, em 2020, para 2.984, em 2021. Já entre caçador de subsistência, de 26 para 33 no mesmo espaço de tempo. MORTES VIOLENTAS - O Anuário traz ainda dados sobre mortes violentas intencionais (MVI) em todo país. Segundo o levantamento o número de homicídios no Brasil caiu de 50.448, em 2020, para 47.765 (-6,2%), no ano passado. Em Mato Grosso, a redução foi de -11,2, saindo de 990 casos, em 2020, para 889, no ano seguinte. No período, os homicídios dolosos caíram de 810 mortes para 749. Amapá é o estado com maior percentual mortes violentas intencionais, com 53,8%. Em seguida, aparecem Bahia (44,9%), Amazonas (39,1%), Ceará (37%) e Roraima (35,5%). As vítimas são, em sua maioria, pessoas negras (77,9%), jovens (50%) e do sexo masculino (91,3%). A maior parte (76%) das mortes violentas intencionais registradas no território brasileiro ocorreram via arma de fogo. De 2018 a 2022, o número de registros de arma de fogo subiu 473%. A maior parte (76%) das mortes violentas intencionais registradas no território brasileiro ocorreram via arma de fogo. De 2018 a 2022, o número de registros de arma de fogo subiu 473% De acordo com o Fórum, os dados foram coletados com as secretarias estaduais de Segurança Pública ou órgão equivalente em cada uma das unidades federativas. Ou seja, a disponibilidade do dado depende do envio pelos estados.

