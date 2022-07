Regional 02/07/2022 10:50 Operação da Polícia cumpre mandados contra traficantes no Nortão A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Peixoto de Azevedo, deflagrou nesta sexta-feira (01) a Operação Vetus Centrum para o cumprimento de 10 ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra alvos investigados por tráfico de drogas e homicídio.

Equipes das Delegacias de Peixoto de Azevedo, Matupá, Itaúba, Terra Nova, Guarantã do Norte, Sinop, Colíder e Alta Floresta foram para as ruas para cumprir os mandados contra integrantes de facções criminosas que oprimiam moradores durante a comercialização de drogas na região.

A operação, cujo o inquérito tramita em segredo de justiça, tem como alvo os principais pontos de vendas de droga, dentro do município de Peixoto de Azevedo.

Vetus Centrum

O nome da operação faz alusão a frase em latim “Centro Antigo” (Vetus Centrum), visando restabelecer a ordem em bairro bastante conhecido na cidade.

