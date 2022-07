Regional 02/07/2022 11:04 G1MT Sucuri de sete metros de comprimento é resgatada pela Polícia Ambiental e Bombeiros em Várzea Grande A Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) resgatou neste sábado (2), uma sucuri de aproximadamente sete metros de comprimento no Bairro Guaritá, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. De acordo com a polícia ambiental, a guarnição foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros e fazer o resgate da cobra. A sucuri foi resgata e colocada em um reservatório para ser solta à natureza porteriormente. De acordo com a polícia, a sucuri tem aproximadamente sete metros de comprimento.

