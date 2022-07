Regional 02/07/2022 11:20 Gazeta Digital MT - Vereador mata agente penal e alega legítima defesa para neutralizar ameaça Um vídeo da câmara de segurança mostra o momento em que um veículo avança na contramão minutos antes do agente do Socioeducativo, Alexandre Miyagawa de Barros, 41, ser morto a tiros pelo vereador de Cuiabá, tenente-coronel Paccola (Republicanos), por volta das 19h30, no bairro Duque de Caxias, na capital, na sexta-feira (1). O parlamentar disse que atirou para evitar uma morte, já que o agente estava com a arma em punho durante uma discussão de casal. No entanto, a versão é negada pela mulher. O vídeo mostra o carro, que estaria sendo dirigido pela mulher na contramão, e quase provocou um acidente. O agente também estava no veículo. Na imagem ainda é possível ver o momento em que o vereador chega e, neste intante, já começa a correria das pessoas em torno do local do crime. Ainda segundo o Paccola, conforme registrado no boletim de ocorrência, ele pediu por várias vezes para o agente colocar a arma no chão, e, como teria ocorrido reação, ele reagiu, atirando contra o servidor público. A mulher que estava com o agente dá outra versão e disse que Alexandre não estava com a arma em punho.

Voltar + Regional