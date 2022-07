Regional 03/07/2022 08:12 Nortão Online Engavetamento de três veículos ocorre em avenida de Colíder Um engavetamento de três veículos foi registrado na avenida Marechal Rondon, em Colíder, na noite deste sábado. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, o acidente envolveu um Renault Duster, um CM Celta e um Siena, que seguiam no mesmo sentido. Os dois primeiros veículos reduziram velocidade na faixa de pedestre porém o Siena não conseguiu reduzir e acabou batendo na traseira do Celta, jogando o mesmo em cima do Duster, segundo a Guarda Municipal. Ninguém ficou ferido, mas os veículos sofreram avarias consideráveis.

