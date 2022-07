Regional 03/07/2022 08:31 ó Notícias/Kelvin Ramirez e Fabiano Marques Motorista fica ferido após carro sair da pista e cair em vala em Sinop foto: Só Notícias/Fabiano Marques O acidente envolvendo o Fiat Uno branco, foi registrado, esta tarde, na estrada Lívia. O condutor ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. Ele apresentava lesões no rosto e nos membros inferiores. De acordo com uma fonte de Só Notícias, o veículo estaria realizando uma ultrapassagem, quando perdeu o controle e caiu na vala de escoamento de água. Com o impacto o veículo ficou totalmente destruído na parte frontal. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência deverá ser registrado.

