MT-320: Motorista estaciona carreta para fazer necessidades em um declive e carreta tomba Foto: Divulgação O acidente foi registrado pela concessionária Via Brasil na madrugada deste domingo (03) na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. Houve derramamento de carga na pista, o acidente ainda provocou a queda de um poste de distribuição de energia elétrica. Apenas danos materiais foram registrados.

Conforme registro da concessionária, o motorista da carreta, que estava carregada com milho, relatou que parou no acostamento da via, por volta de 01h56, para atender suas necessidades fisiológicas. O condutor afirma que não notou que parou em um declive e a carreta desceu, vindo a se chocar contra um poste e tombar.

A carga foi retirada da pista, o condutor afirmou que aguardaria contato com o proprietário da carga, para acionamento do seguro.

