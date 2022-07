Regional 03/07/2022 16:56 Imagem mostra agente armado em confusão de trânsito Está circulando nas redes sociais desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 3 de julho, um vídeo em que o agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, 41 anos, aponta uma arma para cima, no meio de várias pessoas em Chapada dos Guimarães (70 km de Cuiabá). A namorada do policial, postou uma série de stories em seu Instagram na manhã deste sábado (02) e negou a versão do vereador Tenente Coronel Paccola (Republicanos), de que ela estava sendo ameaçada. Ela aproveitou para chamar o parlamentar de mentiroso e disse que o namorado morreu sem sacar a arma, que estava na cintura. Janaina Sá começou o vídeo contando o motivo de os dois estarem na contramão. “Eu desci na rua contramão para fazer xixi e um cara começou a me xingar: ‘louca, parou na contramão’. Nisso eu fiz xixi numa distribuidora e sai andando rápido”, relatou No vídeo é possível ver Alexandre discutindo com outras pessoas e em seguida direcionar a arma. Segundo informações do próprio vídeo, o agente se envolveu em uma confusão de trânsito na cidade. Veja vídeo:

