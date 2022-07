Regional 04/07/2022 06:26 G1MT Suspeito de correr pelado atrás de mulheres e crianças é preso em MT Homem estava embriagado. Ele tirou a roupa e passou a fazer atos obscenos em público, segundo a polícia. Foto: PM/MT Um homem de 46 anos suspeito de correr pelado pelas ruas no Distrito de Progresso, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, atrás de mulheres e crianças, foi preso no sábado (2). De acordo com a Polícia Militar, o homem estava embriagado. Ele tirou a roupa e passou a fazer atos obscenos em público. Moradores da região que presenciaram a cena acionaram a PM. No local, os policiais encontraram o suspeito sem as roupas e deitado na varanda de casa. Ainda segundo a polícia, o homem tentou resistir à prisão e foi necessário uso de força para contê-lo. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e deve responder por ato obsceno.

