Regional 04/07/2022 15:01 Gazeta Digital Ônibus sai da pista e motoristas morrem na Serra de São Vicente Dois motoristas argentinos, que não tiveram seus nomes divulgados, morreram após o ônibus perder o controle e colidir contra uma pedreira, na noite de domingo (3), na BR-364, na Serra de São Vicente. Dentro do ônibus havia 8 ocupantes, que passam bem. Segundo informações, a concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 21h55 para atendimento no km 350, de um acidente envolvendo a saída de pista de um ônibus com placa da Argentina. Ao chegar no local, testemunhas relaram que o veículo teria perdido o controle, saído da pista e colidido no pátio da pedreira. As equipes de resgate da Rota do Oeste constataram o óbito dos dois motoristas do veículo. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local para analisar a ocorrência e fazer a liberação dos corpos, que posteriormente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), para exame de necropsia.

