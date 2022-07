Regional 05/07/2022 06:17 Colíder recebe o projeto ‘Movimenta’ a partir desta terça-feira (5) Foto: Reprodução A partir desta terça-feira, dia 5 de julho, o município de Colíder recebe o projeto itinerante ‘Movimenta’, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT. Durante dois dias, diversas ações de educação, saúde, lazer e cultura serão oferecidas gratuitamente à comunidade escolar e à população em geral. Nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, o projeto desembarcou em Sinop, após passar por Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Acorizal. Em Colíder, com apoio da Prefeitura Municipal, o ‘Movimenta’ abre sua programação na ACIC (Associação Comercial e Empresarial de Colíder), a partir das 19h30, com a palestra ‘Empresa que não vende, quebra!’, ministrada pela coach comercial, Cléria Del Barco. A entrada será um quilo de alimento não perecível destinado ao projeto ‘Mesa Brasil’, que atua com uma rede de bancos de alimentos para combater a fome e o desperdício. No dia seguinte, 6 de julho, a partir das 7h30, a equipe do ‘Movimenta’ atenderá alunos, professores e servidores de várias escolas do município no Centro de Formação Mirim Cidadão do Futuro, mais conhecido como Guarda Mirim. Além de orientações sobre saúde bucal, jogos, brincadeiras, oficinas manuais, contação de histórias e apresentação circense, as comunidades escolares poderão participar de atividades com óculos de realidade virtual e de uma experiência de aprendizado 3D com o aplicativo ‘Virtuali-Tee’. Por último, ainda no dia 6, as atenções voltam-se para o Lago dos Pioneiros, onde toda população poderá usufruir das ações de saúde e beleza e conferir diferentes intervenções artísticas. Ainda serão realizados testes de glicemia e do Índice de Massa Corpórea (IMC). Também terá espaço para corte de cabelo, design de sobrancelhas e massagem. Programação Dia: 05/07/2022 | Noite Horário: a partir das 19h Local: ACIC (Associação Comercial e Empresarial de Colíder) Palestra ‘Empresa que não vende, quebra!’, com a coach comercial Cléria Del Barco Público: empresários, empreendedores, vendedores, trabalhadores do comércio e demais interessados Entrada social: doação de um quilo de alimento não perecível para o ‘Mesa Brasil’, uma rede de bancos de alimentos que combate a fome e o desperdício. Dia: 06/07/2022 | Manhã Horário: a partir das 7h30 Local: Guarda Mirim Público atendido: comunidades escolares Atividades com óculos de realidade virtual e experiência de aprendizado 3D, com o aplicativo ‘Virtuali-Tee’, orientações sobre saúde bucal, jogos, brincadeiras, oficinas manuais, contação de histórias e apresentação circense. Dia: 06/07/2022 | Noite Horário: a partir das 19h Local: Lago dos Pioneiros Público atendido: aberto à população Intervenções artísticas, atividades de recreação, exibição de cinema, ações de saúde e beleza – aferição de pressão, testes de glicemia e Índice de Massa Corpórea (IMC), corte de cabelo, design de sobrancelha e massagem.

Voltar + Regional