Regional 05/07/2022 07:44 Redação: Nativa News Capivara invade rodovia e causa acidente na MT-320 em Colider Foto: Divulgação O acidente foi registrado no km 115 da rodovia MT-320, no município de Colíder por volta das 21h15. Conforme informações da concessionária Via Brasil, um veículo Doblo, ocupado por seis pessoas, seguia sentido norte, atropelou uma capivara que tentava cruzar a rodovia. O animal morreu com o impacto da batida. Os ocupantes do veículo não tiveram ferimentos. O veículo foi removido pela concessionária e deixado em um posto de combustíveis em Colíder.

