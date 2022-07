Regional 05/07/2022 17:28 Lian Lucas - Centro América Avião cai em fazenda próximo a Lucas do Rio Verde e pega fogo Um piloto foi encaminhado às pressas nesta terça-feira (05) após o avião que pilotava cair em uma propriedade rural localizada próximo a divisa entre Lucas do Rio Verde e Ipiranga do Norte. A aeronave chegou a pegar fogo após a queda.

O profissional foi socorrido por funcionários da fazenda e levado para o Hospital São Lucas onde obteve atendimento. Segundo amigos do piloto, o quadro dele é grave, porém estável. Ele passou por cirurgias e segue hospitalizado.

As causas do acidente ainda deverão ser apuradas. A fazenda onde aconteceu o acidente está localizada às margens da MT 484.

