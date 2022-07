Regional 05/07/2022 17:36 Gazeta Digital BR-364: Bombeiros confirmam mais uma morte e óbitos chegam a 5; todos morreram carbonizados O Corpo de Bombeiros confirmou a quinta morte no grave acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira (4) no quilômetro 1220 da BR-364 entre Comodoro (644 km a oeste de Cuiabá) e Campos de Júlio (553 km a noroeste de Cuiabá). Os cinco homens eram funcionários de uma empresa de Ji-Paraná (RO) e iriam realizar um serviço na cidade de Sinop (500 km de Cuiabá). Todos estavam na Hilux que bateu contra um caminhão, informação confirmada pelo junto a empresa em que eles trabalhavam. Em nota de pesar, a Romanin Engenharia lamentou o falecimento dos companheiros no grave acidente. “Mesmo sabendo que a vida acaba, nunca estamos preparados para perder alguém”. Com o impacto da colisão, a carroceria da caminhonete se desprendeu da cabine, que pegou fogo logo em seguida. As causas do acidente ainda serão investigadas. As vítimas foram identificadas como Ismael Santos Porto, de 27 anos; Cleverson Soares Nazaro, 35; Irineu Romanini, 66; Luiz Erasmo de Andrade, 44 e Ednei Rodrigues de Almeida da Silva, 29. Os corpos foram encaminhados para a Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) de Pontes e Lacerda e aguarda laudo necroscópico, que vai informar as causas das mortes para serem liberados em seguida. A PRF inicialmente havia informado 4 óbitos, todos ocupantes da Hilux, e um ferido, que seria o motorista do caminhão. Porém, nesta segunda, os bombeiros disseram que chegaram ao local e constataram a morte de 5 vítimas por carbonização.

