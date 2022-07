Regional 06/07/2022 10:02 Aposta de MT acerta 15 números e fatura R$ 1,5 milhão na Lotofácil Uma aposta de Barra do Garças, em Mato Grosso, acertou os 15 números do concurso 2.564 da Lotofácil, realizada nesta terçafeira (5) em São Paulo. O vencedor fez uma aposta simples de R$ 2,50 na lotérica Zebrona e levará R$ 1.556.317,42. Veja as dezenas premiadas: 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. Demais faixas premiadas 14 acertos: 201 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.623,51; 13 acertos: 9.755 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 25 12 acertos: 102.792 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 10 11 acertos: 570.055 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 5. O próximo concurso será nesta quarta (6). O prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da 'surpresinha', ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da 'teimosinha'. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h

Voltar + Regional