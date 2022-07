Regional 06/07/2022 13:28 Gazeta Digital Lucas do Rio Verde: Pai confessa ter colocado feto em saco de lixo e fica preso Um feto de aproximadamente 6 a 7 meses foi encontrado em um saco de sanito dentro de um container de lixo, na tarde de terça-feira (5), no bairro Jardim das Primaveras, em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). O pai da criança, que não teve o nome divulgado, está preso e a mãe em estado grave. Segundo informações da Polícia Civil, as investigações deram início após uma mulher de 42 anos ser encaminhada em estado grave pela Guarda Municipal ao Hospital São Lucas. Durante o exame, foi constatado que a mulher havia acabado de dar à luz. A médica questionou o pai da criança, que em primeiro momento negou que havia um bebê, mas depois acabou confessando que havia jogado o feto dentro de um container. Diante do ocorrido, a Polícia Civil foi acionada e, com o suspeito, se deslocou ao local onde ele havia jogado o feto. O bebê que não teve o sexo revelado, estava dentro de um saco transparente, sem sinais vitais. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) realizará o exame de necropsia para comprovar se o bebê nasceu vivo e diante disso o caso será revertido de aborto para homicídio. O pai já está preso pelo crime de aborto qualificado. A mulher não pode ser ouvida diante do estado grave em que se encontra. Ela passou por cirurgia para conter a hemorragia decorrente do aborto. Após ouvir um casal de filhos da paciente, uma adolescente de 17 anos e um rapaz de 19, o delegado Eugênio Rudy Jr. reuniu informações e indícios de autoria e materialidade do crime, sobretudo, porque o bebê foi jogado em uma lixeira pública. Em entrevista o delegado ainda lamentou ter que fazer uma investigação sobre um caso tão cruel. "É lamentável, triste é uma investigação que não queríamos fazer,que meche com a gente, somos pais e as investigadoras são mães e tão de fato é muito lamentável. Estamos consternados, vemos que a sociedade não valoriza a vida, existem meios legais de fazer doação de crianças e as pessoas preferem praticar crime e tirar uma vida humana da forma como foi feita", pontuou.

