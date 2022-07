Regional 06/07/2022 14:21 Marlene Maria - R9News Sorriso: PRF recebe aeronave para reforçar trabalho no Norte de MT A aeronave de projeto italiano, montada nos EUA, está sendo entregue hoje em Sorriso. A PRF adquiriu sete unidades para distribuição no Brasil. O Comandante Alan, do setor de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal falou sobre o helicóptero. “É uma aeronave robusta, capacidade de levar oito pessoas. Dois pilotos e atrás seis bancos para serem utilizados. Ela tem autonomia em torno de 3 horas de voo também faz função de operação para captar imagens a longa distância”. A aeronave também foi adaptada para guincho visando resgate de pessoas, transporte de carga externa e tem dispositivo para utilizar em incêndios, para pegar água e jogar no fogo. O comandante destacou que o apoio aéreo é sempre importante. “Em todo local que a PRF atua qualquer aeronave soma. Temos como condição final dar mais suporte à sociedade. Aqui, adiciona em suporte e segurança para a sociedade no geral”.

