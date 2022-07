Regional 06/07/2022 18:26 REPÓRTER MT Corpo sem cabeça e mãos amarradas é encontrado em Juruena Um corpo foi encontrado nesta quarta-feira (06), enterrado em uma fazenda, com as mãos amarradas e a cabeça decapitada, em Juruena. A suspeita é de que o cadáver seja do adolescente Ariel da Silva Andrade, de 15 anos, que desapareceu no dia 30 de maio. De acordo com a Polícia Civil, a identificação pode ser confirmada pela altura do cadáver e as vestes encontradas, semelhantes às que o adolescente usava na noite em que desapareceu – uma camiseta azul e uma bermuda vermelha. O jovem saiu da cidade na noite do dia 30 de maio, com um grupo de conhecidos. Por volta das 18h, o grupo saiu do local e o rapaz foi visto pela última vez, após enviar uma mensagem por celular, quando estava próximo a um posto de combustível. Durante diligências, os agentes descobriram que Ariel teria dito, em seu antigo trabalho, que vinha do Maranhão e que supostamente tinha integrado uma facção criminosa. Nas redes sociais, mostrava um código que identifica o grupo criminoso. A suspeita, conforme a primeira investigação dos policiais, é de que o adolescente tenha sido executado a mando de uma facção rival, após ser descoberto pelos criminosos durante sua passagem pela cidade. “O modo como o corpo foi encontrado - com mãos amarradas e a cabeça decapitada – é um claro indício de crime cometido por facção criminosa”, apontou o delegado Mateus Reiners. A perícia da Politec foi acionada para recolhimento do corpo e análise do local. O delegado explica que aguardará o resultado do exame de necropsia para confirmar a identidade. Um familiar do adolescente também foi ouvido pela Polícia Civil e a equipe da Delegacia de Juruena está com outras diligências em andamento para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

