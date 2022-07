Regional 07/07/2022 17:00 Nortão Online Polícia Civil investiga furto na agência do Bradesco em Nova Canaã Foto: Reprodução A Polícia Civil de Nova Canaã do Norte está investigando um furto ocorrido na agência do Bradesco do município, na madrugada do dia 06 de julho. A Polícia Militar foi informada, por pessoa não identificada, que dois homens com aparência suspeita estavam na frente do banco, de madrugada. A PM realizou rondas na frente do estabelecimento e proximidades e não detectou alteração. Por volta das 05:45h, adentraram no banco na sala de caixas eletrônicos e não detectaram nada, mas sentiram forte cheiro de queimado. Ao tocar na porta da frente do banco, perceberam que estava aberta. Foi constatado que os criminosos adentraram pelos fundos do estabelecimento, através de uma parece de gesso e tiveram acesso à sala dos caixas eletrônicos. Eles utilizaram uma furadeira para perfurar o cofre e levaram uma quantia não informada. Diversas rondas foram realizadas, mas até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

