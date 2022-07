Regional 07/07/2022 17:02 VISÃO NOTÍCIAS Carreta é atingida por fogo em plantação de milho em Sinop Foto: Reprodução Uma carreta Volvo FH, branca, ficou totalmente destruída após ser atingida por incêndio que teve início na plantação de milho na tarde desta quinta-feira (07) aos fundos do bairro Aquarela das Artes. O veículo havia sido carregado com milho quando as chamas se iniciaram. O Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou a carreta estava sendo consumida pelas chamas e nada puderam fazer, a não ser, controlar para que as chamas não se propagassem. Conforme informações, o fogo teve início próximo, mas quando foi percebido por trabalhadores já havia consumido a carreta. Um trato foi usado para realizar o aceiro ao redor. O motorista do veículo danificado não estava no local.

