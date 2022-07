Regional 08/07/2022 09:07 Nortão Online Trio é preso em Nova Santa Helena e caminhonete furtada em Sinop é recuperada Foto: Divulgação A Polícia Militar de Nova Santa Helena conseguiu recuperar uma caminhonete Ranger, branca, que havia sido furtada em Sinop, na noite de ontem (07). Três pessoas, duas mulheres e um homem foram presos. Os policiais receberam a informação de que o trio estava dentro do veículo, estacionado no pátio de um posto em Nova Santa Helena, consumindo drogas. No interior do veículo, os policiais encontraram um prato com cinza de cigarro pra usar basta base, e dois cachimbos. Na porta do lado do motorista, estava uma pedra de pasta base. O condutor afirmou não ter carteira nacional de habilitação e confessou que estava usando pasta base. Quando checaram os dados do veículo, os policiais descobriram que o mesmo havia sido furtado em Sinop e que o suspeito ainda estava tentando extorquir a vítima, dizendo que devolveria a caminhonete mediante recebimento de uma quantia em dinheiro. Os três foram conduzidos para a delegacia municipal de Itaúba.

