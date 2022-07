Regional 08/07/2022 11:37 Só Notícias/Altair Anderli e Lucas Torres Carretas colidem em ponte na BR-163 entre Lucas do Rio Verde-Sorriso e 2 ficam feridos fotos: reprodução e Só Notícias/Altair Anderli O acidente envolvendo uma Volvo FH 500, com placas de Navegantes (SC), uma FH 440, e outra carreta, marcas e modelos não confirmados, foi registrado, há pouco, na cabeceira da ponte sobre o rio Verde, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas ao hospital. As duas vítimas conduziam as FH e o Corpo de Bombeiros de Lucas foi acionado para desencarcerar o que estava na 500, que ficou preso às ferragens. O condutor do terceiro veículo não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. Não há detalhes sobre os atuais estados de saúde. A versão apontada inicialmente e, que ainda será investigada, é que as FH seguiam em sentidos contrários, quando houve a colisão. O terceiro veículo estava na frente da 500, sentido Norte, e também se envolveu, sendo que dois pneus estouraram. Com o impacto, a cabine da 440, que estava carregada com arames, foi arrancada e ficou completamente destruída. Parte da carga foi derramada. Já a outra carreta, transportava madeira, ficou com a parte frontal destruída e o para-brisa quebrou. Peças dos veículos ficaram na via.

