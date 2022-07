Duas pessoas morreram em uma batida envolvendo duas motocicletas na manhã desta sexta-feira (8) na BR-163, em Guarantã do Norte, o acidente aconteceu no perímetro urbano do município.

De acordo informações repassadas ao site Nativa News, o condutor da moto BMW S1000 seguia sentido Sul e o condutor da YBR estaria tentando atravessar a rodovia, quando houve a colisão.

Em uma das motos estava o motociclista de 42 anos, na outra estava o motociclista, de 36 anos. Equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica foram acionadas e passam a analisar as circunstâncias e responsabilidades sobre o acidente.