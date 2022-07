Um porco-espinho acabou adentrando no quintal de uma residência, no bairro Boa Esperança, em Colíder e ficou encurralado, sem conseguir sair. Os moradores da casa ficaram surpresas ao acordar na manhã de sexta-feira (8) e se deparar com o animalzinho, que aparentava estar bastante assustado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu capturar o porco-espinho, que posteriormente foi solto em uma área de mata, seu habitat natural.

Porco-espinho é um mamífero que apresenta como característica mais marcante a presença de estruturas pontiagudas que ajudam a afastar possíveis predadores. Essas estruturas são capazes de perfurar a pele do predador, causando muita dor.

Os porcos-espinhos são roedores e se alimentam de diferentes tipos de alimento, incluindo material vegetal e até mesmo carniça, a depender da espécie.