A concessionária deu apoio a ocorrência com caminhão pipa, resgate e inspeção de tráfego. As crianças e demais passageiros foram levados até as proximidades do frigorífico, local considerado mais seguro. Ainda conforme a concessionária, aparentemente o fogo começou na dianteira, ao lado do motorista.

O corpo de Bombeiros esteve no local prestando apoio e disse que ainda não é possível afirmar qual seria a causa dos incêndios. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Primavera do Leste, porém não obtivemos resposta.