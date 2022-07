A colisão entre dois carros resultou no capotamento registrado na tarde desta sexta-feira (8), na rodovia MT-208, município de Carlinda a (30 quilômetros de Alta Floresta). De acordo com a concessionária Via Brasil, o condutor do veículo Fiat que seguia sentido Alta Floresta/Carlinda, ao tentar fazer manobra à esquerda para entrar em um posto de combustíveis, perdeu o controle da direção vindo a invadir a pista contraria e colidir frontalmente com uma caminhonete Hilux.

Com a batida, a caminhonete capotou e parou fora da pista. A equipe médica informou que o condutor do Uno e o passageiro da Hilux não quiseram receber atendimento médico e assinaram termo de recusa. O condutor da caminhonete foi encaminhado pela ambulância do hospital municipal de Carlinda.