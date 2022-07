A namorada disse aos policiais que acordou com o grito da vítima. Quando levantou, encontrou o namorado esfaqueado. Ela contou aos policiais que tentou estancar o sangue levando Sebastião para área da residência e acionou o Serviço da Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma adolescente de 15 anos e uma menina de 8 anos, filhas da namorada da vítima, estavam na casa no momento dos fatos. O suspeito fugiu do local após o crime e a Polícia Civil faz as buscas pelo suspeito.