Uma pessoa, ainda não identificada, morreu carbonizada, há pouco, no incêndio de uma residência localizada na rua das Turmalinas, no setor Industrial. As chamas destruíram completamente a casa feita de madeira.

“Constatamos que a vítima estava em um cômodo. Aparentemente, é do sexo masculino. Agora, vamos esperar coleta de material de DNA no laboratório para determinar a identidade”, informou o perito Luciano Nogueira.

Segundo o sargento César, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a casa já estava totalmente incendiada. “Não havia mais o que ser feito. Nos preocupamos em resguardar as casas vizinhas. Segundo moradores, havia possibilidade de haver alguém lá dentro. E fazendo o rescaldo, realmente, encontramos pelo menos um corpo”.

A Polícia Militar também atuou na ocorrência e, conforme o sargento Wagner Villalba, a casa pertence a um hotel e os quartos eram alugados. “Estamos fazendo um levantamento junto à proprietária do hotel para saber quem são os moradores e, possivelmente, tentar identificar a vítima”, comentou o militar.

O Corpo de Bombeiros não apontou uma possível causa para o incêndio, que será analisado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).