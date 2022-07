Duas pessoas morreram após um caminhão cair da ponte, na Rodovia Transpanteneira, no município de Poconé (104 km de Cuiabá), na manhã desse domingo (10). De acordo com as informações preliminares, a estrutura de madeira não teria suportado o peso do veículo de carga, que acabou desabando.

Imagens registradas por populares após o acidente mostram o cargueiro quase submerso na água e a ponte destruída. A identificação das vítimas ainda não foi divulgada.