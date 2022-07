Policiais militares de Sinop (300 km de Alta Floresta) prenderam em flagrante uma mulher de 20 anos pelo crime de tráfico de drogas, na noite de domingo (10). A suspeita confessou ser integrante de uma organização criminosa. Com ela, a PM apreendeu 10 quilos de maconha.

PM foi informada sobre um casal que realizava o tráfico de drogas na região do bairro Jardim Lisboa. Segundo a denúncia, os suspeitos estavam em uma motocicleta com grande quantidade de entorpecentes.

Em diligências, a PM identificou o veículo com as mesmas características informadas e com um homem e uma mulher, que estavam com uma bolsa. Foi realizado procedimento de abordagem, momento que os suspeitos empreenderam fuga e desobedeceram às ordens de parada.

Em determinado momento, a motocicleta parou, onde desembarcou a suspeita com sua bolsa, e o suspeito continuou a fuga em alta velocidade, não sendo localizado. A mulher foi prontamente abordada pela equipe policial e, questionada, confessou ser integrante de uma organização criminosa e que estaria carregando entorpecentes.

Na vistoria à bolsa, os policiais militares encontraram a quantidade de nove tabletes de maconha, que totalizaram 10 quilos de entorpecentes. Diante da situação, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Sinop, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.