O acidente foi registrado no bairro São Domingos, Rua Santa Luzia, ao lado do CRAS do bairro e em frente ao parquinho onde as crianças brincam. O trator estava estacionado no pátio de uma obra, com a chave na ignição. Uma criança teria mexido e a máquina passou a mover-se de ré por cerca de 40 metros, parando apenas ao atingir uma residência.

O estrago na casa foi grande. A parede atingida corre risco de desabar, a geladeira teve o cabo arrancado e o fogão também foi atingido segundo o morador. “Se não ajeitarem amos ficar no prejuízo. Arrebentou o fio da geladeira na pancada e a parede está condenada”, disse.

Um vizinho contou que estava em casa no momento do acidente. “Eu só escutei o barulho. O trator estava parado. Estava cheio de crianças. A mulher falou que uma das crianças ligou e ele andou até bater na parede. Uns 40 metros arrastando para trás”, relatou.

A guarda Municipal foi acionada para verificar a situação. De acordo com o agente Feitosa que declarou que ninguém ficou ferido no acidente. Não foi possível ainda esclarecer sobre propriedade ou a serviço de quem estava a máquina.